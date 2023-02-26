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Armağan Çağlayan Depremzede Bir Çocuğa Koruyucu Aile Olmak İstediğini Söyledi
Armağan Çağlayan, sosyal medya hesaplarından depremzede bir çocuğuna koruyucu aile olmak istediğini söyledi.
Armağan Çağlayan, depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak istediğini söyledi.
Yapımcı, Twitter'dan açıklama yaptı. Çağlayan, "Depremde annesiz babasız kalmış bir çocuğa koruyucu aile olmak istiyorum. Fakat o kadar uzun ve yıldırıcı bir prosedür var ki, ürküyorum" dedi.
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