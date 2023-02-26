Armağan Çağlayan Depremzede Bir Çocuğa Koruyucu Aile Olmak İstediğini Söyledi

Armağan Çağlayan , depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak istediğini söyledi.

Yapımcı, Twitter'dan açıklama yaptı. Çağlayan, "Depremde annesiz babasız kalmış bir çocuğa koruyucu aile olmak istiyorum. Fakat o kadar uzun ve yıldırıcı bir prosedür var ki, ürküyorum" dedi.