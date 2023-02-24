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Armağan Çağlayan Bir Kira Bir Yuva Kampanyasına 1 milyon TL Bağışlamadığını Açıkladı
Armağan Çağlayan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 1 milyon TL bağışlamadığını, karışıklığın isim benzerliğinden olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bir Kira Bir Yuva bağış kampanyasına 1 milyon TL bağışladığı açıklanan Armağan Çağlayan, bağışı kendisinin yapmadığını belirtti.
Twitter'dan açıklama yapan yapımcı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım" dedi.
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