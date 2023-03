Anıtkabir'de Ağladığı İçin Eleştirilen Eda Ece, İsyan Etti

Eda Ece , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ağladığı video'nun eleştirilmesine tepki gösterdi.

Anıtkabir ve depremzede çocukları ziyarete gittiği Ankara'da yanlarında basın mensubu olmadığını söyleyen oyuncu, Instagam'dan açıklama yaptı.

Ece, "Bu video'yu ben çekmedim. Ne depremzede vatandaşlarımıza, ne Anıtkabir'e basınla gittik. Çocuk istismarı gibi ağır bir konuyla, çocukları korumak için savaşan bir dernek olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'yle (UCİM) ile beraber gittik. Sadece onlar kendileri görüntü almak istediler sizlere bilgi vermek, teşvik etmek için savaştıkları şeyler öyle fena ki, biz de destek olmak adına kabul ettik. Orada duygulanan arkadaşlarım telefonuyla bu konuşmayı çekti, ben yalnızca defterin fotoğrafını çekmek istedim. Heyecandan en yazdığımı bilemedin. Törende asker, 'Oku' emrini verince okudum. Gururla paylaşıyorum. Lütfen okuyun, öğrenin, duyun ve görün. Başka türlü anlamanız münkün değil. Beni anlayanlar, zaten tarih bilenler, ülkeyi sevenler ve vicdanı sızlayanlar" dedi.

Twitter'dan açıklamalar yapan Ece, "Atatürk'ü din düşmanı gösteren herkes, eksik ve yanlış biliyor. Kötü niyetle hakaret yazanlar ise cahillik yapıyor. Din, güzel ahlak demektir. Dindar insan kötülük yapmaz. Ben de inançlıyım hemde sonuna kadar. Ama din adı altında insanları kandırmanın karşısındayım. Neden şuan konu Atatürk? Çünkü bu ülkeyi ciddi bir yoklukla, fakirlikle, fedakarlıkla dış ülkelerin işgalinden kurtaran, özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturan Türkiye Cumhuriyetini kuran, Atatürk'tür. Ve halkımızdır. Ülkenin gençlerine bıraktığı yazılar bugün hala doğru öngörülerdir. Bu ülkede yaşıyorsan, özgürsen, bir bayrağın, bir marşın, bir toprağın, evin varsa bunu Atatürk'e borçlusun. Her kim olursan ol, bu gerçek değiştirilemez. Ben politikadan hiç hoşlanmam hiç de ilgimi çekmezdi. Sporda sevmem mesela bir tek tenisi sevdim. Ben sadece sanat severim. Resimlere, ressamlara, heykeltraşlara bayılırım. Tiyatro oyunlarına, dizilere, filmleri, müzikalleri izlediğimde mutlu olurum. Ama ben iyi okullarda okudum. Şişli Terakki Lisesi mezunuyum, Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji okudum. Sanat tarihi dersleri aldım Mimar Sinan hocalarından istanbul modern müzesinin kurslarında, sanat galerisinde çalıştım sonra ise girdiğim bir auditionla oyunculuğa seçildim. Okul tiyatro hocamın tanıştırdığı hayatım boyunca sınavlara çalıştım, hala rüyamda sınava geç kalırım mesela bir kabus olarak, annem babam hep ders aldırdı, matematik hocası gider fizik hocası odaya girerdi. Gitmediğim dersane, kurs kalmadı. Tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi hepsinin dersini aldım" dedi.

Sözlerine devam eden oyuncu, şöyle konuştu: "Şuanda 32 yaşındayım. yetişkinim, çalışıyorum, kazanıyorum kazandığımın yüzde 40'ını vergi olarak gururla veriyorum üstüne çevrem şahittirki kazandığımın çoğunu yardıma ihtiyacı olan herkese dağıtıyorum. Bu ülkeye yarar sağlamaya çalışıyorum çünkü ülkeme borçlu hissediyorum. Hayvan hakları, çocuk hakları, kadın hakları benim için çok önemli. Bunlar için uğraşan insanlara beni çağırdıkları heryerde destek vermeye çalışıyorum. Bir kadına, bir çocuğa şiddet istismar bu konulara yüreğim dayanmıyor. Başka bir derdim yok. Hastane, yurt ziyaretlerimizde bana sarılıp ağlayan, 'Annemin en sevdiği dizi Yasak Elma'ydı annem öldü abla' diye boynuma atlayan 9 yaşındaki çocuğu görüp, 2 çocuğunu eşini toprağa vermiş kadınla konuşup etkilenmemem, ağlamamam mümkün değildi. Ben taş değilim, insanım. O yüzden bana ne derseniz diyebilirsiniz. Ben her şeyini kendi kazanmış İTÜ mezunu mühendis bir babanın ve modern Atatürk'ü seven benim videomu ağlayarak izleyen, Kuranı Kerim-i Arapça okumayı bilen duaları hep tutan, inci küpeye bayılan bir annenin kızıyım. O nedenle bana ne derseniz diyebilirsiniz, benim vicdanım rahat. Zerra kötülük taşımıyorum içimde, güç yada para da umrumda değil. Ben sadece insanlar, hayvanlar ve çocuklar ilgilendiriyor. Allah benim içimi ve yaptıklarımı zaten görüyor. Sevgiler. Babamın bir lafıyla bitireyim: "Aptal olmadığın için özür dileme." Ayrıca ilk tanınır hale geldiğim zaman bana her gün gazete oku, gündemi takip et, sen artık tanınıyorsun ropörtajlar yapıyorsun ülkenden haberin olsun diye tembihlemiş bir insandır, kitap kurdu,bilgisiz sonsuzdur.