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Ameliyat Öncesi Hayranlarını Bilgilendirdi

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, ameliyat olmadan önce hayat arkadaşı Faik Öztürk ve Prof. Dr. Çağatay Çifter ile video çekerek, hayranlarını bilgilendirdi. İşte haberin detayları...

Gündem 21.01.2023, 16:31 sercan
Ameliyat Öncesi Hayranlarını Bilgilendirdi

Safiye Soyman, safra kesesinden ameliyat olmadan önce çektiği video'yla hayranlarını bilgilendirdi. Sanatçı, hayat arkadaşı Faik Öztürk ve Prof. Dr. Çağatay Çifter ile çektiği video'yu Instagram'dan paylaştı. Öztürk, "Son dakika bilgisi Safiye Soyman ameliyata giriyor. Ben Amerikan CNN ve BBC'den Faik Öztürk..." diyerek, espri yaptı.

Soyman ise, "Safra kesemde taş var. Biraz rahatsız ediyor" derken Cifter ise, "Yarın taburcu ederiz" dedi.  Ankara Güven Hastanesi'nde ameliyat olan Soyman, "Yine Faik Bey'in pozitif enerjisi ile esprileri ile gülerek ameliyata giriyorum. Ankara Güven Hastanesi'nde safra kesemi aldırmak için ameliyata giriyorum" dedi. 

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