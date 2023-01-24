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Ameliyat Olan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Sağlık Durumu Belli Oldu
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, koroner by-pass operasyonu geçirmişti. Ameliyatı başarılı geçip, normal odasına alınan Taylan, üç hafta sonra işinin başına dönecek. İşte haberin detayları...
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 23 Ocak Pazartesi günü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde koroner by-pass operasyonu geçirmişti.
Usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti, normal odasına alınan Taylan, operasyon sonrası 3 haftalık nekahat sürecinden sonra işinin başında olacak.
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