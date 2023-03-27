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Almeda Abazi: Sakinleştirici Alıp Çıktım

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, Etiler'de objektiflere takıldı. Depremden çok etkilendiğini söyleyen Almeda Abazi, sakinleştirici alıp, çıktığını söyledi. İşte detaylar...

Gündem 27.03.2023, 08:19 27.03.2023, 08:22 sercan
Almeda Abazi: Sakinleştirici Alıp Çıktım

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, Etiler Dönerci Serkan Usta’da görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili iftara geldiklerini söyledi. Sayışman, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem sonrası bölgeye yardıma gitmişti. O anlar hakkında konuşan Sayışman, "Herkese hayırlı Ramazanlar. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza huzurlu bir ay diliyorum. Önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa iftar sözümüz var. Bazı çadırları ziyarette bulunacağız. Son durumu, son nabzı tekrar ölçüm, yardım ettiğim dernek ile ona göre yardımlara devam edeceğim. Kimse unutmasın, ilk zamanlarda herkes coşku ile Allah razı olsun yardımlarını, desteklerini yaptılar. Şimdi yavaş yavaş yardımların hızı kesildiği için biraz daha sorumluluk alma zamanı geldi. Hep birlikte atlatacağız bu süreci" dedi.

"İLK DEFA DIŞARI ÇIKTIM"

Almeda Abazi ise, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta Tolga'nın dediği gibi atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Tolga ile... Ben ilk defa bugün çıktım dışarı, biraz ısrar ettiler kayınvalidem geldiği için. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. İstanbul'da bölgeleri araştırıyorum hangisi sağlam, nereler değil diye. Bugün anca çıkabildim bu süreçte dışarı" diye konuştu.

"HEP ARIYORUM"

Abazi, "Hatta bu süreçte Tolgahan Bey'in hep yanınızda ve yakınınızda olmasını istiyormuşsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Normalde hiç aramam, gel diyen bir insan değilim ama bu süreçte hep arıyorum, 'gel haydi, neredesin' diye" yanıtını verdi. Sayışman ise, "Ben de mecburen sette oluyorum. Bir yandan da set ve çalışma saatlerim oluyor. Eve daha çok vakit ayırmak istiyorum artık. Çocuklardan bağımsız bir şey yapamıyoruz. Gittiğimiz her yere onları da götürüyoruz artık" dedi.

"EVDEN ÖNCE HASTANEYE GİDİYOR"

Oynadığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi hakkında konuşan Sayışman, "Çok zor geçiyor set. Aksiyonu bol bir proje. Kendimi de bu açıdan çok zorluyorum ama çok keyif alıyorum sette. Sakatlansam da devam edebilirim deyip devam ediyorum sete" dedi. Abazi ise, "Eve gelmeden önce hastaneye gidiyormuş. Tedavi olup öyle eve geliyormuş. Öğrendim ben bunu. Sert sakatlıklar geçirdiği de oluyor. Eve gelince kontrol ediyorum artık" açıklamasını yaptı.

#deprem #Almeda Abazi #tolgahan sayışman
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