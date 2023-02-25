Aleyna Tilki Kira Fiyatlarına İsyan Etti

Aleyna Tilki, Sefo ile birlikte deprem bölgesine giderek, çocuklarla sohbet edip, moral vermişti.

Depremden sonra artan kira fiyatları üzerine şarkıcı, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Tilki, "Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli. Fiyatlar insanlarla dalga geçer gibi. Evini değiştirmek isteyen deprem korkusu yaşayan milletimiz turistler dolar bazında ödüyor diye kendi memleketinde sağlam binada oturamıyor" dedi.