Al Sancak ve Gönül Dağı Dizisi Oyuncuları Deprem Bölgesine Gitti
TRT dizileri Gönül Dağı ve Al Sancak'ın oyuncuları Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.
Deprem felaketinin ilk gününden itibaren hem yayınları hem de destekleriyle sahada olan TRT’nin bölgeye destekleri artarak sürüyor.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Gönül Dağı dizisinden yapımcı Ferhat Eşsiz, oyunculardan Eser Eyüpoğlu, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi ve Al Sancak dizisinden yapımcı Mehmet Bozdağ, oyunculardan Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkan, Rıdvan Aybars Düzey, Gözde Türker, Ahmet Yenilmez, Melih Özdoğan ve sunucu Pelin Çift’in yer aldığı ziyarette depremzedelere moral verilmeye çalışıldı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve dizi oyuncuları Kahramanmaraş ziyaretleri sırasında en çok çocuklarla ilgilendiler.
Aileler ise TRT ekranlarından izledikleri oyuncuları karşılarında görünce moral buldular.
Ziyaretlerinin temel amacının insanların bir nebze de olsa depremin yarattığı o tedirgin hallerinden sıyrılmalarına katkı sağlamak ve insanları ekranlarda gördükleri, sevdikleri oyuncularla bir araya getirmek olduğunu aktaran Sobacı, oyuncuların da çocuklarla ve aileleriyle buluşma esnasında çok farklı duygular yaşadığını belirtti.
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