Al Sancak ve Gönül Dağı Dizisi Oyuncuları Deprem Bölgesine Gitti

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren hem yayınları hem de destekleriyle sahada olan TRT’nin bölgeye destekleri artarak sürüyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Gönül Dağı dizisinden yapımcı Ferhat Eşsiz, oyunculardan Eser Eyüpoğlu, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi ve Al Sancak dizisinden yapımcı Mehmet Bozdağ, oyunculardan Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkan, Rıdvan Aybars Düzey, Gözde Türker, Ahmet Yenilmez, Melih Özdoğan ve sunucu Pelin Çift’in yer aldığı ziyarette depremzedelere moral verilmeye çalışıldı.

OYUNCULAR ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve dizi oyuncuları Kahramanmaraş ziyaretleri sırasında en çok çocuklarla ilgilendiler.

Bölgedeki 12 Şubat Stadı Çadır Kent, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kent ve Vali Saim Çotur Stadyumu Çadır Kent’e yapılan ziyaretlerde çocuklarla oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı.

Aileler ise TRT ekranlarından izledikleri oyuncuları karşılarında görünce moral buldular.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye er ve aileleriyle de bir araya gelen TRT Genel Müdürü Sobacı, Al Sancak ve Gönül Dağı dizi ekibinin bölgedeki ziyaretleri Millî Savunma Bakanlığı Sahra Hastanesi ile devam etti.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: "DEPREM BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Ziyaretlerinin temel amacının insanların bir nebze de olsa depremin yarattığı o tedirgin hallerinden sıyrılmalarına katkı sağlamak ve insanları ekranlarda gördükleri, sevdikleri oyuncularla bir araya getirmek olduğunu aktaran Sobacı, oyuncuların da çocuklarla ve aileleriyle buluşma esnasında çok farklı duygular yaşadığını belirtti.

Depremzedelerle bir araya gelmenin oyuncular için de önemli bir an olduğunu düşündüğünü söyleyen Sobacı, “Bu çalışmalarımızı tüm deprem bölgesinde, farklı illerimizde gerçekleştireceğiz. Aslında gerçek hikâyelerden beslenerek ekranlara milletimizin hikâyesini getiren oyuncularla, depremzede vatandaşlarımızı, milletimizin kendisini buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek," şeklinde konuştu.