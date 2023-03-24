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Ajda Pekkan, 'Deprem Fırsatçılığı' Haberlerine Sitem Etti! Dava Açıyor
Süperstar Ajda Pekkan, medyada yer alan "deprem fırsatçılığı yaptı" iddiaları ile ilgili olarak hukuki yollara başvuracağını söyledi. Süperstar Ajda Pekkan, haberlere sitem etti. İşte haberin detayları...
Süperstar Ajda Pekkan, medya da yer alan "deprem fırsatçılığı yaptı" iddiaları ile ilgili olarak hukuki yollara başvuracak.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Bahçeköy'de oturan Süperstar Ajda Pekkan, 6 odalı, yüzme havuzlu süper lüks villası ile çoğu kez haber oluyor. 2020 yılında evini satılığa çıkaran sanatçının villasına Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin de talip olduğu yazılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından, İstanbul'un Sarıyer ilçesinin diğer ilçelere oranla daha risksiz olması nedeniyle İstanbulluların gözdesi durumunda... Yaşanan depremi fırsat bilerek evini fahiş fiyatla satılığa çıkardığı yönünde ki haberler Süperstar'ı oldukça üzdü.
Deprem sonrası AHBAP Derneği aracılığıyla depremzede vatandaşlar için 1 milyon TL bağış yapan Ajda Pekkan, medya da yer alan iddialarla ilgili olarak Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşarak; "Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek. Çok çirkin haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası da 1 milyon TL bağışta bulundum. İsmimi karalamaya yönelik bu haberleri ortaya atanlar için hukuki yollara başvuracağım" dedi. Süperstar Ajda Pekkan'ın Sarıyer de ki evini satmaktan vazgeçtiği, yalnızca kiralamayı düşündüğü öğrenildi.
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