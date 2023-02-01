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Ahmet Kural Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde belinden ameliyat oldu. Oyuncu, beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü operasyonu için masaya yattığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ahmet Kural, önceki gün Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat oldu. Bir süredir rahatsız olan oyuncu, beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı için masaya yattı.
Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilen Kural'ın, normal odaya alındığı öğrenildi. Oyuncunun belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ise ilerleyen günlerde belli olacak. UMUT ÜNVER
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