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3 milyon TL'lik yardım
İş insanı Gökhan Reis, depremzedeler için 3 milyon TL değerinde yardım malzemesi gönderdi
İş insanı Gökhan Reis, depremzedeler için seferber oldu. Depremin olmasıyla birlikte canla başla çalışarak, gıdadan giyime, ısıtıcıdan temel ihtiyaçlara kadar altı TIR yardım malzemesi hazırlayan iş insanı, 3 milyon TL değerindeki yardım malzemelerini Beylikdüzü Belediyesi’ne teslim etti.
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik’in teşekkür ziyaretinde bulunduğu Gökhan Reis, “Gücüm yettiğince depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğim. Nolur enkaz altındaki canlarımız için dualarınızı esirgemeyin. Bu kötü günleri beraber aşacağız” dedi.
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