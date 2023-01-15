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21 Yıllık Evlilik Bitti
Lale Devri, Yer Gök Aşk, Kuruluş Osman ve Hercai gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Ayşegül Günay ile ünlü oyuncu Ali Sinan Demir’in 21 yıllık evliliği beş dakikada bitti. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Lale Devri, Yer Gök Aşk, Kuruluş Osman ve Hercai gibi birçok dizide rol alan Ayşegül Günay ile oyuncu Ali Sinan Demir’in 21 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. 2002 yılında evlenen ve bugün reşit yaşta olan iki çocuğu bulunan çift, iddiaya göre zaman içinde fikir uyuşmazlığı yaşamaya başladı. Ayşegül Günay, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Günay, dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirtti.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Ayşegül Günay ile Ali Sinan Demir birlikte geldi. Yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Protokol gereği taraflar, birbirinden tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı herhangi bir alacak talebinde bulunmadı.
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