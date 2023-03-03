16 Gün Deprem Bölgesinde Kalan Doğukan Manço, Sadece Fotoğraf Çektirmek İçin Giden Ünlü İsimleri Eleştirdi

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Doğukan Manço, 16 gün kaldığı deprem bölgesine, hazırlıklı gittiğini söyledi. Döndüğünde yaşadıklarının etkisini görmeye başladığını belirten müzisyen, "Dördüncü günden sonra etrafa boş boş bakmaya başlıyorsunuz. Ama bizim orada yardım edebilmek için, ayakta kalmamız ve psikolojimizin güçlü olması gerekiyordu. Depremzedeleri ziyarete gittiğimizde, çadırlarında bize çay ve kahve ikram ediyorlardı. Çünkü ellerindeki tek varlık oydu. Orada para geçmiyor. Aramızda değişik bir duygusal bağ oluştu. İkincil travma denen duygusallık nedeniyle, siz de depremzede oluyorsunuz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsanların hayatları dakikalar içinde değişti" dedi.

"LİNCE UĞRAMAK İSTEMEDİLER"

Yardım etmenin zorunlu olmadığını sözlerine ekleyen Manço, "Bunun gönülden yapılması gerekiyor. Oraya gidip sadece fotoğraf çektirip, 'Biz burdaydık' diyen ünlülerin tepki görmesi normal... Ancak, birçok tanınmış isim de yardımcı olmaya çalıştı. Bağışların toplanması, koli ve yemek dağıtımındaki yardımları faydalı oldu. Ünlü isimlerin, sürekli bir şey yapması bekleniyor. Normal vatandaş olduğu unutuluyor. Onlar da lince uğramamak için bir şeyler yapmaya çalıştı ama doğru yapılamadı" şeklinde konuştu. Bölgede sonel paneller kurduklarını ve su kaynağı oluşturmaya çalıştıklarını belirten müzisyen, ayrıca erzak, kıyafet ve battaniye dağıttıklarını söyledi. Doğukan Manço, kaldığı süre boyunca psikolog ve pedagoglarla görüşüp, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu sorduğunu ve o şekilde davrandığını anlattı.