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Gülşen fındk topladı

Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen, memleketi Ordu'da fındık topladı. İşte detaylar...

Gülşen fındk topladı

 

Gülşen, Ordu'dan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Sahne komstümleriyle sık sık gündem olan şarkıcı, memleketi Ordu'da fındık topladı.

Gülşen fındk topladı
Gülşen, o anları Instagram'dan paylaştı.

 

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