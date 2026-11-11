Güllü cinayetinin tek tanığı Sultan Nur Ulu"nun yalancı tanıklık davası bugün görüldü. Avukatlarıyla duruşmaya katılan Güllü'nün oğlu Tuğberk, Sultan'dan şikayetçi oldu. Mahkeme sonrası Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına konuk olan Sultan, " Tuğberk'in cinayete dahil olduğunu söyledi." Ayrıca yeni ses analizinin sahte olduğunu vurguladı. Programda, Tuğberk'in ses analizini ablasını kurtarmak için para karşılığı yaptırdığını savundu.

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