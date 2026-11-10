 Gelecek nesiller bizi atıklarımızdan tanıyabilir

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması COP31'in önemli gündem başlıkları arasında yer alırken, Antalya'da açılan Artık sergisi atıkların sanat yoluyla yeniden değerlendirilmesine dikkat çekiyor. Akfen Holding iş birliğiyle hazırlanan sergide, 6 sanatçının kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerden ürettiği 19 eser bulunuyor.



Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alanda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Konferansla eş zamanlı açılan Artık sergisi de atıkların yeniden değerlendirilmesini sanatın diliyle gündeme taşıyor.

Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde, Akfen Holding iş birliği ve Loft Art katkılarıyla Gloria Serenity Resort'ta düzenlenen sergide, Çanakkale, Eskişehir ve İzmir'den 6 sanatçının metal, kablo, lastik ve cam gibi kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerden ürettiği 19 eser yer alıyor.

Sergideki eserlerin tamamı ileri dönüşümle, yani atık malzemelere yeni bir değer kazandırılarak üretildi. Atıklardan yapılan hayvan heykelleri, lodosun kıyıya taşıdığı dallar ve atık metallerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen yaklaşık 5 bin yaprakla oluşturulan bir ormanın içine yerleştirildi.



İLERLEMEYİ ÖLÇERKEN UNUTTUKLARIMIZ

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, “İlerlemeyi hep ürettiklerimizle, inşa ettiklerimizle ölçtük. Oysa bir uygarlığın mirası, tükettiği kaynakları ve doğada bıraktığı izleri de kapsıyor. Geçmiş uygarlıkları bugün geride bıraktıkları eşyalardan tanıyoruz. Yüzyıllar sonra bizim çağımızı anlatacak şeylerden biri de atıklarımız olabilir. Artık sergisiyle bu ihtimali düşündürmek istedik” dedi.



Özalp, serginin çıkış noktasını şöyle anlattı:

“Atık diye gözden çıkardığımız malzemeler, sanatçıların elinde bir ormana dönüştü. Bundan sonra hangi projeyi hayata geçirirsek geçirelim, ortaya çıkacak atığı nasıl dönüştüreceğimizi de en baştan planlamalıyız, tıpkı bu sergide olduğu gibi. Kendimize ve bizden sonrakilere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31'de alınacak kararlar da bu yüzden hayati önem taşıyor. Gelecek nesiller bizi, inşa ettiklerimiz kadar koruyabildiklerimizle de hatırlasın.”



DOĞANIN TAKVİMİ BİZİMKİNDEN UZUN

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir Şankaya da COP31 sürecinde sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tesislerinden birinde bulunan asırlık bir menengiç ağacını örnek gösterdi. Şankaya, “Bizden önce de oradaydı, umarız bizden çok sonra da orada olur. Sezonlarımız, bütçe dönemlerimiz onun için bir şey ifade etmiyor. Turizmde sürdürülebilirliği operasyonun ötesinde bir sorumluluk olarak görmemizde bu ağacın da payı var” dedi.

Şankaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğanın takvimi attıklarımız için de işliyor. Bir ağacın asırlarca yaşamasını istiyoruz ama attığımız bir kablonun, bir metal parçanın doğada asırlarca kalmasını istemiyoruz. Artık'taki sanatçılar, gözden çıkardığımız bu malzemeleri sanat eserine dönüştürmüş. Döngüsel ekonominin sanatla buluşan yüzünü de burada görüyoruz.”



ARTIK SERGİSİ 29 KASIM'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

29 Kasım'a kadar açık kalacak sergiyi, COP31'in sürdüğü 9-20 Kasım tarihlerinde otel misafirleri ve davetliler gezebilecek. 21-29 Kasım tarihlerinde ise otel dışından gelmek isteyenler, otel yönetimiyle önceden iletişime geçerek ziyaret talebinde bulunabilecek. Talepler, otelin operasyonel uygunluğuna göre değerlendirilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.