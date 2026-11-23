Snob Magazin'in haberine göre; Hakkı Bulut, Bakırköy'de görüntülendi.

Konser takviminin dolu olduğunu söyleyen sanatçı, "Dün akşam Beylükdüzü'nde konser verdim. 2.5 saat program yaptım. Konser takvimim dolu..." dedi.



23 Ekim'de sahne aldığı bir restoranda tansiyon yükselmesi nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılması hakkında Bulut, "Sağlığım iyi olmasa bu konserler verilmez. 30-40 senedir benimle birlikte can arkadaşım var, bazen ihanet etmesini iyi biliyor. O arkadaş tansiyondur. Biraz da stresli bir şey vardı" diye konuştu.

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