Nihat Kahveci'ye eşi Fulya Sever Kahveci'den beraber sundukları dikkat çeken futbol program 'İyi Günde Kötü Günde'de doğum günü sürprizi geldi.

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