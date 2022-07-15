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Oğlunun 'Üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı!
56 yaşındaki eski model ve oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun "Anne ne olur cesur pozlar paylaşma!" uyarısına kulak asmadı. Hurley'in son pozları sosyal medyada olay oldu. İşte detaylar...
Foto Galeri 15.07.2022, 11:13 16.07.2022, 11:27 arif hür
56 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor.
OĞLUNUN UYARILARINA KULAK ASMADI
İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin sosyal medyada paylaştığı cesur pozları 20 yaşındaki oğlu Damian'ı kızdırmıştı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "Anne ne olur cesur pozlar verme" diyerek uyarıda bulunmuştu.
Oğlunun sözlerine kulak asmayan Hurley, iddialı paylaşımlarına devam ediyor.
İŞTE O POZLAR...
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