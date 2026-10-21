 Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Feyza Civelek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, milyonluk aracıyla dikkat çekti. Araçla ilgili Feyza Civelek, "Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim" dedi.

Tatile gittiğini söyleyen oyuncu, "Ailemle ve arkadaşlarımla yurt dışına gittim. Memlekete gittim. Detoks yaparak döndüm. Tatil güzeldi" diye konuştu. Civelek, "Kızılcık Şerbeti' dizisini izliyor musunuz?" sorusuna, "Çok fazla izlemiyorum. Oradaki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

Oyuncu, "Kırgınlıklarınız var mı?" sorusuna, "Kırgınlığım yok" diye cevap verdi. Senarist annesi Melis Civelik'in de ayrılmasına oyuncu, "Annemin kararı, diyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.



RUH EŞİMİ İSTİYORUM

Aşkla ilgili Civelek, "Şu anlık önceliğim kariyerim. Aşk kısmet. Beni hak eden insanla olmak istiyorum. Bu işler kısmet. Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Projelerle ilgili oyuncu, "Değerlendiriyorum daha netleşen bir şey yok" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.