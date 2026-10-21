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Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu

Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu

Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Feyza Civelek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 

Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu
Oyuncu, milyonluk aracıyla dikkat çekti. Araçla ilgili Feyza Civelek, "Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim" dedi.

 Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu

Tatile gittiğini söyleyen oyuncu, "Ailemle ve arkadaşlarımla yurt dışına gittim. Memlekete gittim. Detoks yaparak döndüm. Tatil güzeldi" diye konuştu. Civelek, "Kızılcık Şerbeti' dizisini izliyor musunuz?" sorusuna, "Çok fazla izlemiyorum. Oradaki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

 Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu

Oyuncu, "Kırgınlıklarınız var mı?" sorusuna, "Kırgınlığım yok" diye cevap verdi. Senarist annesi Melis Civelik'in de ayrılmasına oyuncu, "Annemin kararı, diyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu
RUH EŞİMİ İSTİYORUM
Aşkla ilgili Civelek, "Şu anlık önceliğim kariyerim. Aşk kısmet. Beni hak eden insanla olmak istiyorum. Bu işler kısmet. Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Projelerle ilgili oyuncu, "Değerlendiriyorum daha netleşen bir şey yok" dedi.

Feyza Civelek'in Nişantaşı'nda araç şovu

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