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Fettah Can’dan Bodrum’da 29 Ekim coşkusu!

Fettah Can’dan Bodrum’da 29 Ekim coşkusu!

Fettah Can’dan Bodrum’da 29 Ekim coşkusu!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Fettah Can, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Turgutreis’te sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 Fettah Can’dan Bodrum’da 29 Ekim coşkusu!


Cumhuriyet Bayramı coşkusunun müzikle buluştuğu gecede sahneye çıkan başarılı sanatçı, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

 Fettah Can’dan Bodrum’da 29 Ekim coşkusu!


Kendine özgü yorumu, güçlü sahne performansı ve enerjisiyle dinleyicilerden büyük alkış alan Fettah Can, repertuvarındaki sevilen eserlerle geceye renk kattı. Turgutreis’te Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşayan müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Bayramın anlam ve önemine yakışan gecede müzik, eğlence ve Cumhuriyet sevgisi bir araya geldi. Fettah Can, sahnedeki performansıyla 29 Ekim kutlamalarına damga vururken Bodrum’da kendisini dinlemeye gelen hayranlarına hafızalardan silinmeyecek bir konser akşamı yaşattı.

 

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