Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Fedon, “Benim deniz sezonum kapanmaz, denize girmeye devam edeceğim” dedi.

Muhabirler ile sohbetine devam eden şarkıcı, “Ben artık 80 yaşındayım bu meslekte emekliyim ama emekli olamam evim var yatım katım her şeyim bu gece sahnede ağlatacağım arabesk gecesi olacak siz bilmezsiniz çok iyi bir arabeskçiyim aslında tabak bardak kırmak yok bu gece bu gece böyle yeni gazino burda olmaz” şeklinde açıklama yaparken son olarak muhabirlerin, ‘Saçlarınızı boyatıyor musunuz’ sorusuna şarkıcı, “Yaş olmuş 80 kara fatma gibi olur bazı sanatçılar boyatıyor hepsine saygım var ama benden bu kadar” dedi.

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