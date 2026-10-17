Fatoş Seğmen'in acı günü! Kızının vefat ettiğini duyurdu

Fatoş Seğmen’den acı haber geldi. 2004 Türkiye İkinci Güzeli olarak tanınan manken, sunucu ve oyuncu, kızı Alya Erdoğan’ı kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından kızına veda eden Seğmen, annelik duygusunun hayatındaki yerini anlattı. “Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim” diyen Seğmen, cenaze bilgilerini içeren vefat ilanını da paylaştı. Alya Erdoğan, İzmir Narlıdere’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti.

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