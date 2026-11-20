Yapımcı Faruk Turgut, Bloomberg HT'de Gözde Atasoy'un sunduğu programda dizi sektörünün içinde bulunduğu krizi değerlendirdi. Reklam gelirlerinin maliyetleri karşılamadığını, izleyicinin dijital platformlara yöneldiğini ve içerik üretiminde aynı hikâyelerin tekrarlandığını söyleyen Turgut, çözüm önerilerini de sıraladı. "Türkiye'de 20-25 milyon liraya dizi yapmanın imkânı yok. 30 milyonun altında mümkün değil" dedi.

Yapımcı Faruk Turgut, Bloomberg HT'de Gözde Atasoy'un sunduğu programda televizyon ve dizi sektörünün içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Reklam gelirlerinin yapım maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Turgut, dijital platformların büyümesiyle izleyici alışkanlıklarının değiştiğini, televizyon sektörünün ise bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığını söyledi.



Sektörde yaşanan sorunların son birkaç yıldır sinyallerini verdiğini ifade eden Turgut, reklam verenlerin ulusal kanallardan dijital mecralara yönelmesinin sektördeki krizi derinleştirdiğini vurguladı. İçerik üretimindeki tekrarların, uzun bölüm sürelerinin ve artan maliyetlerin de tabloyu ağırlaştırdığını belirten yapımcı, mevcut sistemin sürdürülebilirliğinin ciddi biçimde sorgulanması gerektiğini dile getirdi.



REKLAM VEREN, TELEVİZYON İZLEYİCİSİNİ KAYBETTİ

Dizi sektöründeki krizin temel nedenlerinden birinin reklam gelirlerindeki değişim olduğunu belirten Faruk Turgut, reklam verenlerin son üç yıldır bütçelerini televizyon dizilerinden sosyal medya ve dijital platformlara kaydırdığını söyledi.

Turgut, "Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var. Dijital sürekli gelişiyor, sosyal medya çok büyüyor. Özellikle reklam veren, tercihlerini ulusal kanaldaki dizilerden bu tarafa doğru son üç yıldır yavaş yavaş yönlendirmişti. Sektörün bence en büyük derdi, hedef kitle olarak reklam verenin belirlediği mavi yaka-beyaz yaka, yani Türkiye'de tüketimde aktif olan, kredi kartı kullanan, para harcayan kitleyi televizyondan yavaş yavaş uzaklaştırmış olmamız" dedi. Reyting ölçümlerinin de tartışılması gerektiğini savunan Turgut, mevcut ölçüm sisteminin Türkiye'nin sosyolojik yapısını yeterince temsil etmediğini düşündüğünü ifade etti. Reyting alan bazı yapımların reklam veren açısından aynı ölçüde cazip olmayabileceğine dikkat çeken yapımcı, tüketim gücü yüksek izleyicinin dijital mecralara yönelmesinin reklam yatırımlarını da bu yönde değiştirdiğini belirtti.



SENARİSTLER AYNI KODLARLA DÖNÜP DOLAŞIP AYNI ŞEYLERİ YAPIYOR

İçerik üretiminde özgünlük sorunu yaşandığını düşünen Faruk Turgut, sektörde benzer hikâyelerin tekrar tekrar ekrana geldiğini söyledi. İzleyicinin artık hikâyelerin kodlarını çözdüğünü belirten Turgut, yeni projeler üretmek yerine tutan işlerin benzerlerinin yapılmasına yönelmenin sektöre zarar verdiğini ifade etti.

"Senaristler içerik üretmek konusunda çok ciddi problemler yaşıyor bence. Bildik hikâyelerle, bildik şeylerle, aynı kodlarla çevir çevir bir daha yap. Trend ne? Bu sene ne tuttu? Geçen sene Uzak Şehir tuttu. Şu anda ekranda bir sürü Uzak Şehir

çakması dizi var. Yani klasik bir koda dönüştü" diyen Turgut, ekranda benzer karakter yapılarının ve hikâyelerin çoğaldığını söyledi. Turgut, bu durumun yalnızca reyting meselesi olmadığını, toplumsal karşılığının da sorgulanması gerektiğini belirterek, "Sektör ileriye gideceğine yeni hikâyeler, yeni projeler, daha farklı şeyler aramak yerine ezberini bozmuyor, mevcutlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KENDİMİ TEKRAR ETMEK İSTEMİYORUM

Kariyeri boyunca farklı bölgelerde ve hikâyelerde projeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Faruk Turgut, bu sezon benzer içeriklerin çoğalması nedeniyle dizi yapmama kararı aldığını söyledi.

90'lı ve 2000'li yıllarda Mardin, Adana, Muğla ve Kapadokya gibi farklı bölgelerde projeler gerçekleştirdiğini belirten Turgut, bugün yeniden benzer hikâyelere dönmenin kendisini tatmin etmediğini dile getirdi.

"Ben 90'lı, 2000'li yıllarda Mardin'e ilk giden yapımcıyım, Adana'ya giden benim. Kapadokya'da, Anadolu'da bir sürü iş yapmış bir yapımcı olarak kendime şunu da kabul ettiremiyorum: Dönüp kendimi mi tekrar edeceğim? Ben bunları 90'lı, 2000'li yılların başında yapıyordum. Bu ülke ileri gideceğine geri mi gidiyor?" diyen Turgut, sektörde yeni hikâyelere ve farklı içeriklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

OYUNCULAR ZORLA MI BU PARALARI ALDI?

Dizi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte oyuncu ücretlerinin de tartışma konusu haline geldiğini belirten Faruk Turgut, yüksek oyuncu ücretlerinin yalnızca oyuncular üzerinden değerlendirilemeyeceğini, bunun bir arz-talep meselesi olduğunu söyledi. Turgut, kanalların projeleri belirli oyuncularla hayata geçirmek istemesinin ücretleri yukarı çektiğini ifade ederek, "Oyuncular çok para alıyor. Oyuncuların çok para almasını sağlayan sistem de bu sistem değil mi? Bu oyuncular zorla mı aldı bu paraları? Sonuçta bu iş bir arz-talep meselesi. Birisi istiyor, birisi de veriyor" dedi. Bir başrol oyuncusuna ödenen ücretin dizinin toplam bütçesi içindeki payının yapım kalitesini etkileyebildiğini savunan Turgut, 25 milyon liralık bir bütçeyle dizi yaparken başrol oyuncusuna 3-3,5 milyon lira ödenmesinin ciddi bir yük oluşturduğunu söyledi.

Bu maliyetin menajer ücreti ve stopaj gibi ek giderlerle daha da arttığına dikkat çekti. Turgut, bütçenin önemli bir bölümünün tek bir oyuncuya ayrılması durumunda diğer oyuncuların kadrosunda ve prodüksiyonun genel kalitesinde denge kurmanın

zorlaşabildiğini belirtti.



DİZİ SÜRELERİ 110 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLMELİ

Sektörün içinde bulunduğu krizin aşılması için yapımcılar olarak çözüm arayışında olduklarını belirten Faruk Turgut, bölüm sürelerinin kısaltılmasını önerdi. Turgut'a göre dizilerin 110 dakikaya düşürülmesi, ikinci ekiplerin iş yükünün hafifletilmesi ve senaristlerin daha rahat çalışabileceği bir üretim ortamının oluşturulması sektöre nefes aldırabilir. "Bizim önerimiz 110 dakikaya düşmek, en azından ikinci ekipleri biraz daha hafifletmek, içerik konusunda yazarların elini kolunu rahatlatmak, içeriğin daha tempolu, daha ritimli, daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlamak. Bu da bence ciddi anlamda sektöre bir nefes aldıracaktır" diyen Turgut, ikinci ekiplerin tamamen kaldırılmasını değil, çalışma yoğunluklarının azaltılmasını önerdiklerini söyledi. Bu düzenlemeyle 3-5 milyon lira civarında tasarruf sağlanabileceğini belirten yapımcı, bunun kanallar açısından da geçiş döneminde rahatlatıcı bir adım olabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE 30 MİLYONUN ALTINDA DİZİ YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL

Dizi yapım maliyetlerinin geldiği noktaya dikkat çeken Faruk Turgut, Türkiye'de 20-25 milyon lira bütçeyle dizi yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi. "Türkiye'de 20-25 milyon liraya dizi yapmanın imkânı yok. 30 milyonun altında

mümkün değil. Kimi oynatırsanız oynatın, çok ciddi bir prodüksiyon gideri var" diyen Turgut, artan maliyetlere karşın reklam gelirlerinin aynı oranda yükselmediğini belirtti. Türkiye'deki reklam fiyatlarının uluslararası ölçekte oldukça düşük olduğunu savunan Turgut, kanalların reklam kuşaklarından elde ettiği gelirle dizi maliyetlerini karşılamakta zorlandığını anlattı. Bir dizinin özet ve bölüm içindeki reklam kuşaklarıyla toplamda yaklaşık 60 dakika reklam yayınlanabildiğini belirten yapımcı, bu reklamların 6-7 reyting seviyelerinde dahi 20-22 milyon lira civarında gelir sağlayabildiğini ifade etti. Turgut, sektörün ayakta kalabilmesi için yurt dışı satışlarının kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Şu anda sektörün ve yapımcıların tek motivasyon kaynağı yurt dışı satışları. Eğer yurt dışı satışları olmazsa bu sektör biter" dedi.



YURT DIŞI DA ESKİ DİZİLERİMİZİ YENİDEN ÇEKİYOR

Türk dizilerinin uluslararası pazardaki gücünün de risk altında olduğunu belirten Faruk Turgut, içerik kalitesinin gerilemesinin yurt dışı satışlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. İçeriklerin yeterince etkili bulunmaması nedeniyle farklı ülkelerde Türk dizilerinin eski örneklerinin yerel oyuncularla yeniden çekilmeye başlandığını söyleyen Turgut, "Eğer orada da içerikte kalite bu kadar geriye giderse yurt dışı satışı da artık problemli hale gelmeye başlıyor. Çünkü yurt dışı da artık şunu fark etti: Sizin içerikleriniz etkili olmuyor. Alıyorlar bizim eski dizilerimizi, şu anda kendileri orada kendi oyuncuları ile yeniden çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Döviz gelirlerinin baskılanması ve Türkiye'deki üretim maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle sektörün ihracat gelirleriyle denge kurmakta da zorlandığını belirten Turgut, içerik kalitesinin korunmasının ekonomik açıdan da hayati önem taşıdığını söyledi.

DİZİLER AYDA 2 BÖLÜM YAYINLANABİLİR

Televizyon kanallarının reklam gelirlerinin yetersiz kalması nedeniyle dizileri yayınlamama yoluna gidebildiğini belirten Faruk Turgut, önümüzdeki dönemde bu durumun daha sık yaşanabileceğini öngördü. 29 Ekim haftasında bazı kanalların reklam kuşaklarının dolmadığını ve dizilerden beklenen geliri elde edemediğini anlatan Turgut "Bir kanalın her akşam 15-20 milyon zarar etmesi mümkün mü? Yürütülebilir bir şey mi? Doğal olarak ne yapıyor? Diziyi yayınlamıyor bir hafta, iki hafta. Bundan sonra bunları yaşar mıyız? Evet, daha da sık yaşayacağımızı hissediyorum" dedi. Sektörde dizilerin ayda üç bölüm ya da iki bölüm yayınlanması gibi alternatiflerin de konuşulduğunu belirten Turgut, mevcut ekonomik şartların yapımcıları ve kanalları farklı yayın modelleri aramaya zorladığını ifade etti.



ULUSAL TELEVİZYONLAR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

İzleyicinin artık her akşam televizyon karşısında uzun saatler geçirmediğini, haftada bir veya iki dizi tercih ettiğini belirten Faruk Turgut, ulusal televizyonların ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. YouTube ve dijital platformların izleyiciye hızlandırma, sahne atlama ve içeriği daha kısa sürede tüketme imkânı sunduğunu hatırlatan Turgut, televizyon dizilerinin uzun süreleri ve değişmeyen anlatım biçimleriyle izleyiciyi kaybetme riski taşıdığını ifade etti. "İnsanların en fazla haftada bir veya iki dizisi oluyor. Yani insanlar oturup da her

akşam 20.00'den 00.00'a kadar dizi seyretmiyor. Onun için de bir veya iki dizi seçiyor. Ulusal televizyonlar için de ciddi tehlike çanlarının çaldığını hissediyorum ve görüyorum" diyen Turgut, sektörün yeni içerikler ve üretim modelleri geliştirmesi gerektiğini vurguladı.



KIZILCIK ŞERBETİ VE KIZIL GONCALAR'I İYİ Kİ YAPMIŞIM

Programda Kızılcık Şerbeti ile toplumsal kutuplaşmaya ayna tutma hedefi ve dizilerin toplumsal etkisi üzerine de konuşan Faruk Turgut, kariyerinin son döneminde daha fazla sosyal mesaj içeren projeler üretmeyi tercih ettiğini söyledi.

Mesleki yolculuğunu çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri olarak değerlendirdiğini belirten Turgut, artık yaptığı işlerin iz bırakmasını istediğini ifade etti. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın bu yaklaşımının somut örnekleri olduğunu söyleyen yapımcı, bu projelerin sektörde riskli görüldüğünü ancak kendisinin bu riski almayı tercih ettiğini anlattı.

"Bu topluma bir borcum olduğunu, özellikle bu cumhuriyete, beni yetiştiren, devlet okullarında okuyup bu noktaya gelmemi sağlayan ülkeye karşı yapacağım şeylerin biraz daha sosyal mesajlar içermesi gerektiğine inandığım için son iki projemin yapılma nedeni tamamen budur" diyen Turgut, bu projelerin kendisine maddi beklentilerin ötesinde manevi bir tatmin sağladığını söyledi. Kızıl Goncalar'ın kendisine maddi anlamda ciddi külfetler yarattığını da belirten Turgut, "İyi ki yapmışım diyorum. Sonuçta bunları yapmak işin maddiyatından öte, manevi olarak yaşadığım haz olağanüstü" ifadelerini kullandı.

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