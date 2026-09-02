 Fadik Sevin Atasoy İtalya’da gönülleri fethetti

Kardeşlerim dizisindeki Şengül karakteriyle İtalyan izleyicinin sevgisini kazanan Fadik Sevin Atasoy’a sosyal medyada binlerce mesaj yağıyor…

Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, başrolünde yer aldığı ‘Kardeşlerim’ dizisinin İtalya’da yayınlanmaya başlamasının ardından İtalyan izleyicinin de büyük ilgisiyle karşılaştı.

Dizide hayat verdiği Şengül karakteri, İtalya’da kısa sürede izleyicilerin favorilerinden biri olurken, Atasoy’un sosyal medya hesaplarına İtalya’nın dört bir yanından sevgi mesajları gelmeye başladı.

Atasoy’un geçtiğimiz günlerde İtalyanca yayınladığı video ise bu ilgiyi daha da artırdı. İtalyan izleyicilere teşekkür eden oyuncu, daha önce Ankara Üniversitesi’nde bir yıl İtalyan Dili ve Edebiyatı okuduğunu ve onların sayesinde yeniden İtalyanca konuşmaya başlamak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Taranto Film Festivali’nde jüri üyeliği de yapan Atasoy, İtalya’da kendisini karşılayan sevgi ve sıcaklıktan duyduğu mutluluğu dile getirerek videosunu, “İstanbul’dan hepinize kocaman sarılıyorum. Sizi seviyorum!” sözleriyle tamamladı.

HEPİMİZİN TEYZESİN

Fadik Sevin Atasoy’un paylaşımının ardından İtalyan izleyicilerin yorumları dikkat çekti. Şengül karakterini sahiplenen izleyiciler, oyuncuya “Hepimizin teyzesin”, “İtalyan ailemiz”, “Tipik İtalyan annesi” gibi yorumlarla seslendi.

Bazı izleyiciler ise Atasoy’u yeniden İtalya’da görmek istediklerini belirterek, “İtalya seni kollarını açarak bekliyor”, “Yakında gel”, “Seni yüz yüze görmek istiyoruz” mesajlarını paylaştı.

İtalya’nın farklı bölgelerinden gelen mesajlar da dikkat çekti. Puglia, Sicilya, Sardinya, Gallipoli ve Lazio gibi farklı bölgelerden izleyiciler, oyuncuya sevgilerini sosyal medya üzerinden iletti.

Atasoy’un İtalya ile kurduğu bağın yalnızca diziyle sınırlı olmadığını düşünen hayranları; İstanbul ziyaretleri, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler ve Türkçe ile İtalyancadaki ortak kelimeler üzerinden de yorumlar yaptı.

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