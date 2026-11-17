Eypio lakabıyla tanınan rapçi Abdurrahim Akça, Galataport İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Bir restoranda yemek yiyen ünlü rapçi, mekânın şefiyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Eypio, yemeğin ardından dostlarıyla uzun süre sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Günün yoğunluğuna kısa bir mola veren Akça, daha sonra mekândan ayrıldı.

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