Eylül Ersöz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, soruları yanıtladı.

2026 için oyuncu, "Zor bir yıldı" diye konuştu.



Ersöz, "Güzellik algısı yüzünden genç oyuncuların estetik ve botoks yaptırması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Doğru bulmuyorum ama isteyen istediğini yapsın. Biz yüzümüzle duygu yansıtmaya çalışıyoruz. Ne kadar doğallıktan yana olursak duygu karşı tarafa o kadar geçiyor. Estetikli oyuncuyu görünce gözüme batıyor. Oyuncu olduğum kadar seyircimde çünkü... Erkekler de çok yaptırıyor. Erkeklere de estetiği yakıştırmıyorum" diye konuştu.

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