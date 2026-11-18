Esteworld Sağlık Grubu, aday deneyimine verdiği önem, işe alım süreçlerindeki özenli yaklaşımı ve güçlü geri dönüş performansıyla Kariyer.net’in ‘İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen sağlık gruplarından Esteworld Sağlık Grubu, insan kaynakları alanındaki yaklaşımı ve aday deneyimine verdiği önemle Kariyer.net’in İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Şirket, 2025 yılı boyunca yürüttüğü işe alım süreçlerinde adaylara gösterdiği özen, başvurulara sağladığı geri dönüşler ve güçlü iletişim yaklaşımıyla ödülün sahibi oldu. İnsan odaklı kurum kültürünü benimseyen Esteworld, işe alım süreçlerinde her adayın deneyimine değer vermeyi, şeffaf ve güvene dayalı bir iletişim kurmayı önceliklendiriyor.

30 YILI AŞAN DENEYİM, 35 ÜLKEDE YAPILANMA VE 1.000’İ AŞKIN ÇALIŞAN

Kariyer.net’in ‘İnsana Saygı Ödülü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esteworld World CEO’su Dr. Burak Tuncer, insanı merkeze alan kurum kültürünün önemine dikkat çekti: “İnsan kaynağını kurumumuzun en değerli gücü olarak görüyoruz. Adaylarımızın işe alım süreçleri boyunca yaşadığı deneyimi önemsiyor, her başvuruyu değerli kabul ediyoruz. Adaylarımıza gösterdiğimiz özenin ve insan odaklı yaklaşımımızın bu anlamlı ödülle takdir edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm insan kaynakları ekibimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’

Dr. Burak Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Esteworld Sağlık Grubu olarak, 30 yılı aşan sağlık deneyimimizi İstanbul’daki beş merkezimiz, 100’ün üzerinde doktorumuz ve 1.000’i aşkın çalışanımızla sürdürüyoruz. Bugün 35 ülkedeki yapılanmamızla ayda yaklaşık 2.500-3.000 yabancı hastaya hizmet veriyoruz. Büyüyen organizasyonumuzda insan kaynağımızı en önemli değerlerimizden biri olarak görüyor, çalışanlarımızın gelişimini ve adaylarımızın deneyimini kurumsal yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz.”

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