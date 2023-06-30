  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eskiden ölüm tehdidi aldım 

Didem Kınalı önceki gün KKTC'deki Lord’s Palace Hotel'de görüntülendi. Akşam sahne alacağı otelin sahilinde gündüz denizin tadını çıkaran Kınalı fit fiziği ile göz doldurdu. 

Eskiden ölüm tehdidi aldım 

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Didem Kınalı "Bugünlerde biraz başım dönüyor onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. Sahneleri bırakma diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım geliyor. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin." dedi.  Eskiden ölüm tehdidi aldım 

Gazetecilerin "Koynunuzdaki  nazar boncuklu kolyenin anlamı var mı ?" sorusuna Didem Kınalı " Tabiki var, nazardan koruduğuna inanıyorum çünkü artık bana bel altı vurmaya başladılar. Baktılar sese de bir şey diyemiyorlar. Bir kaç kişiye de dava açtım. Yorumları önemsesem önemsersem kanser olurum,  çok ağar ithamlarda bulunuyorlar. Ben onların kim olduklarını biliyorum ve sizin de çok yakından tanıdığınız sektörden meslektaşlarım." dedi. 

Eskiden ölüm tehdidi aldım 

Oryantelliğe ilk başladığında 'Yapamaz!' tarzı yorumların geldiğini ve şu anda da 'Şarkı söyleyemez!' şeklinde eleştirilerin geldiğini söyleyen Kınalı "Eskiden İbo Show'u bırakmazsan seni öldürürüm diye tehditler alıyordum şimdi de aynı dönemden geçiyorum, ölüm tehdidi haricinde demedikleri şey kalmadı." dedi. 

Eskiden ölüm tehdidi aldım 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi
  Magazin

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi

Ajda Pekkan yaşadığı pişmanlığı anlattı
  Magazin

Ajda Pekkan yaşadığı pişmanlığı anlattı

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel
  Magazin

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozları rekor kırıyor 
  Magazin

Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozları rekor kırıyor 

Mine Tugay'dan bikinili poz
  Magazin

Mine Tugay'dan bikinili poz