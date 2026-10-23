 Erkan Özdilek sanatının 50'nci yılında Zamanın Katmanları sergisi izleyici ile buluşuyor

Sanatçı Erkan Özdilek’in Zamanın Katmanları adını verdiği sergisi 15 Ekim – 30 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlere sunuluyor.

(Erkan Özdilek, Saliha ve Furkan Tanrıverdi)

7 adet dev boyutlu eserinin bulunacağı sergide sanatçının 50 yılı aşan sanat yolculuğunda farklı zamanlarda ürettiği eserler görülebilecek.

(Erkan Özdilek, Saliha ve Furkan Tanrıverdi)

Eserlerinde altın, gümüş ve petrol gibi malzemeleri yoğun biçimde kullanan Erkan Özdilek, maddi dünyanın bitmeyen hırsları ile insanın değeri arasındaki çelişkiyi sorguluyor.

(Güler Altındağ, Prof. Dr. Gülhan Ertan Akan, Erkan Özdilek, Prof. Dr. Erol Akgül, Prof.Dr. Zeki Şekerci Berna Demirhan)

Savaş ve barış karşıtlığı, bu süreçlerde yok olan insan ve insanlığı eksenine alan yapıtlarında ortak çığlığın izini sürüyor. Her şeye rağmen insan kalabilmenin değerini ortaya koyuyor.



Özdilek “Ürettiğim eserler sanatçının ifade biçimini sergilemektedir. Dünyada olup biten her şey sanatçıyı ilgilendirir, sanatçıyı rahatsız eder. Bizim işimiz hayatı yansıtmaktır, Gazze’deki çocuklar da dünyanın herhangi bir yerindeki açlık da sanatçının ilgi alanına girmelidir. Üretim sürecimde hep bu gözle bakarak yaratmaya çalışıyorum.” diyor.



19– 30 Ekim’de AKM’de açılışı yapılan “Zamanın Katmanları” sergisinin küratörü Berna Demirhan “Erkan Özdilek 50 yılı aşan sanat yolculuğunda özgün çizgisini kararlıkla sürdürüyor. Zamanın katmanları içerisinde, eserlerinde yer verdiği kozalar gibi sabırla kendi ipeğini dokuyor. İnsan yaşamının özünü merkeze alan bütüncül bir felsefe ile yaşamın kutsallığını görünür kılıyor. Sanatçı, ahlak ile varoluş arasındaki bağı bir bilim insanı gibi sorgularken, makro ve mikro kozmos arasındaki ilişki ile doğanın döngülerini inceliyor. Yaşamın dönüşün süreçlerine odaklanan araştırmaları, varoluşun özünü kavrama arayışını ortaya koyuyor. Bu kozmik düzen içinde “insan olmanın” anlamını yeniden tartışmaya açan sanatçı, yerleşik tarih anlatılarının karşısına yaşamı merkeze alan bir bakış sunuyor.” diye anlatıyor.

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