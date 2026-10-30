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Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu

Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu

Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu

Enis Arıkan ile Gonca Vuslateri, “Boş Ders” için The Cube’da bir araya geldi.

 Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu

YouTube kanalı KAFA TV’de yayınlanan programın seyircili çekiminde, ikilinin sohbetine The Cube’un 360° dijital dünyası eşlik etti.

 Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu

Enis Arıkan’ın kendine özgü mizahı ile Gonca Vuslateri’nin samimi sohbeti, “Boş Ders”in bu bölümünde bol kahkahalı anlara sahne oldu. Karşılıklı espriler, oyunlar ve sürprizlerle ilerleyen programda seyirciler de gecenin bir parçası oldu.

 Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu


Altunizade’deki yeni nesil dijital deneyim alanı The Cube, dört bir yanı saran 360° LED ekranları ve ses tasarımıyla bölüm boyunca değişen bir atmosfer yarattı. Seyirciler, ekranlardan takip ettikleri “Boş Ders”i bu kez Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri ile aynı ortamda, program için tasarlanan dijital dünyanın içinde deneyimledi.

 Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu

YouTube kanalı KAFA TV ve The Cube iş birliğiyle talk show formatını immersive deneyimle buluşturan “Enis Arıkan ile Boş Ders”, seyircili çekimleriyle iki haftada bir The Cube’da devam edecek. Programın yeni bölümleri KAFA TV’de yayınlanacak.

 

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