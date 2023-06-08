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Emsal Doğan hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı! Doğan gözyaşlarına hakim olamadı

Emsal Doğan, Nişantaşı'nda görüntülendi ve hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı. İşte detaylar...

Emsal Doğan hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı! Doğan gözyaşlarına hakim olamadı

Emsal Doğan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzellik koçu Emsal Doğan, sektöre nasıl başladığını anlattı. Doğan, "Almanya'da doğup, büyüdüm. Almanya'da biraz daha farklı bir meslek. Aslında güzellik uzmanıyım. Burada tırnak ve kaş olarak ön plana çıktım. Sektör çok kötüydü. Kendimi tanıtana kadar zorlandım. Sıfırdan değil eksi birden başladım. Almanya'da iki güzellik merkezim vardı. Tek bir bavulla Türkiye'ye geldim. Benim yoluma taş koyan herkesten Allah razı olsun. Beni bugün Emsal Doğan yaptı. Almanya'da yaşadığım hayatın daha üstünü yaşıyorum" dedi.

Emsal Doğan hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı! Doğan gözyaşlarına hakim olamadı

Ajda Pekkan'a teşekkür eden güzellik uzmanı, "İlk geldiğim zamanlarda kuzenim hastalandı. Hiçbir şekilde devlet hastanelerine yatıramadık. Çok çaresizdik. Şimdi ki Emsal Doğan olsaydı daha kolay olurdu. O zaman Ajda Hanım bir telefonla çözdü. O yüzden onu hiçbir zaman unutmayacağım" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Emsal Doğan hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı! Doğan gözyaşlarına hakim olamadı
Kadınları uyaran Doğan, "Fenomenleri seçmesinler, doğru yeri seçsinler. İlk zamanlar bilmedikleri için 'Tırnakçı' ve 'Kaşçı' dediler. Her şeyi bilmek zorundasınız. Almanya'da bunun eğitimini aldım" şeklinde konuştu.

Emsal Doğan hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı! Doğan gözyaşlarına hakim olamadı

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