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Emir Can İğrek Harbiye'de sahne aldı

Emir Can İğrek Harbiye'de sahne aldı

Emir Can İğrek Harbiye'de sahne aldı

İlk konserinin biletleri günler öncesinden tükenen Emir Can İğrek, yoğun istek üzerine bu yıl ikinci kez Harbiye sahnesine çıkıyor!

 Emir Can İğrek Harbiye'de sahne aldı

Türk pop müziğinin hikâye anlatıcısı Emir Can İğrek, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen Paribu Harbiye Konserleri kapsamında bir kez daha müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği ilk konserin biletleri günler öncesinden tükenen başarılı sanatçı, yoğun ilgi ve talep üzerine ikinci kez aynı sahnede hayranlarıyla buluşacak. Sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Emir Can İğrek, bu kez sürpriz konukları ve özel düetleriyle de dikkat çekecek.

 Emir Can İğrek Harbiye'de sahne aldı

SAHNEDE SÜRPRİZ DÜETLER!
Gecede Dedublüman’ın solisti Mustafa Yavuz, “Sehven” şarkısında Emir Can İğrek’e eşlik edecek. Bir diğer özel konuk Tuana ise sanatçıyla birlikte “Duyuyor musun?” şarkısını seslendirecek. Emir Can İğrek, repertuvarına eklediği sürpriz bir yorumla da Paribu Harbiye Konserleri’nde dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

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