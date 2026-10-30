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Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı

Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı

Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı

 

29 Ekim Cumhuriyet coşkusu, Kuvayımilliye ruhunun ilk adımlarının atıldığı Balıkesir’de Emir Can İğrek şarkılarıyla yaşandı.

 Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünü şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı.

Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı

Emir Can İğrek, etkinlikler kapsamında "Kuvayımilliye Şehri" olarak anılan Balıkesir’de sahne aldı.

 Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı

Kuvayımilliye Meydanı’ndaki ücretsiz halk konserine Cumhuriyet sevdalıları büyük ilgi gösterdi. Konser alanını dolduran binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Konser sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Emir Can İğrek’e teşekkür ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini hediye etti.

 Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı

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