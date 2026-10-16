Ebru Gündeş'in vokalistinden yeni tekli

Uzun yıllar Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Hilal Öner, Gündeş'le yollarını ayırdıktan sonra yeni teklisi "Gereksiz Çabalar"ı dinleyicinin beğenisine sundu.

Bir yandan da Eskişehir, Kayseri, Muğla ve Yalova'da sahne almaya devam ediyor.

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