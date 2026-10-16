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Ebru Gündeş'in vokalistinden yeni tekli

Ebru Gündeş'in uzun yıllar vokalistliğini yapan Hilal Öner, yeni şarkısı "Gereksiz Çabalar"ı müzikseverlerle buluşturdu.

Ebru Gündeş'in vokalistinden yeni tekli

Uzun yıllar Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Hilal Öner, Gündeş'le yollarını ayırdıktan sonra yeni teklisi "Gereksiz Çabalar"ı dinleyicinin beğenisine sundu.
 
Ebru Gündeş'in vokalistinden yeni tekli
 
Bir yandan da Eskişehir, Kayseri, Muğla ve Yalova'da sahne almaya devam ediyor.
 
Ebru Gündeş'in vokalistinden yeni tekli
 
 

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