Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına düzenlenen geleneksel yılbaşı kermesi, Mandarin Oriental Bosphorus Oteli'nde gerçekleşti.



Çocukların eğitimine destek olmak amacıyla düzenlenen bu özel güne cemiyet, sanat ve moda dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Etkinliğin en çok ilgi gören noktalarından biri Ezgi Öztürk'ün ev sahipliği yaptığı Velvety'nin Balmain standı oldu.



Standı ziyaret edenler arasında Emel Yıldırım, Ebru Şallı, Asena, Seçkin Piriler, Ebru Destan, Nermin Gül ve Wilma Elles gibi ünlü isimler yer aldı. Günün en çok konuşulan olayına ise Ebru Destan imza attı. Standdaki özel tasarımları yakından inceleyen ünlü isim, gözüne kestirdiği Balmain marka tacı tam 85 bin TL karşılığında satın aldı. Destan, dudak uçuklatan bu özel parçayla hem göz kamaştırdı hem de TOÇEV'in eğitim projelerine büyük bir katkıda bulundu.

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