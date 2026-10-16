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Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı

Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı

Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı

Duygu Üstünbaş, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

 Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı

Oyuncu reklamlarında yer aldığı Yatırım Finansman şirketinin 50'nci yılı için organize edilen gece için Galataport’ta yer aldı.

 Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı

Tolga Çam'ın gece için özel hazırladığı kıyafetle etkinliğe katılan Üstünbaş, "Çok özel bir gece. Tüm günüm hazırlıklarla geçti. Bu projede olmak çok keyifliydi" dedi.

Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı

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