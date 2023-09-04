Dolarlar yağmur oldu yağdı!

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Usta sanatçı İzzet Yıldızhan’ın sahne aldığı Şanlıurfa’daki Karahan aşiretinin düğününde dolarlar havada uçuştu.

Yakın dostu Şiar Karahan’ın daveti üzerine düğüne katılarak sahne alan Yıldızhan’ın bu jestine cevap veren Karahan aşireti üyeleri, usta sanatçıyı dolar yağmuruna tuttu.

Gecede binlerce dolar havaya atılırken, gelin ve damada ise kilolarca altın takıldı.

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