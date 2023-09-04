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Dolarlar yağmur oldu yağdı!

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, Şanlıurfa’da gerçekleşen Karahan aşiretinin düğününde sahne aldı. Düğünde dolarlar havada uçuşurken gelin ve damada da kilolarca altın takıldı.

Dolarlar yağmur oldu yağdı!

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan’ın sahne aldığı Şanlıurfa’daki Karahan aşiretinin düğününde dolarlar havada uçuştu. 

Dolarlar yağmur oldu yağdı!

Yakın dostu Şiar Karahan’ın daveti üzerine düğüne katılarak sahne alan Yıldızhan’ın bu jestine cevap veren Karahan aşireti üyeleri, usta sanatçıyı dolar yağmuruna tuttu. 

Dolarlar yağmur oldu yağdı!

Gecede binlerce dolar havaya atılırken, gelin ve damada ise kilolarca altın takıldı.

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