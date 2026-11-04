 Doğukan Polat’ın prömiyer gecesinde Öznur Serçeler sürprizi!

Oyuncu Doğukan Polat, tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı “Bozkır” adlı oyununun prömiyerinde Moda Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

75 dakika boyunca sahnede adeta devleşen Polat’ı bu özel gecede, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Öznur Serçeler de yalnız bırakmadı.

(Öznur Serçeler - Bahadır Vatanoğlu)

Dizide karı-kocayı canlandıran Serçeler, eski rol arkadaşını izlemeye geldiğini esprili bir dille ifade ederek, “Eski eşimi izlemeye geldim. Onunla gurur duyuyorum. Allah’tan hep onun gibi partner diledim. Çok keyifli çalıştık. İnşallah bir yerlerde yeniden oynarız” dedi.

Gecenin dikkat çeken isimleri arasında bir süre önce yüz germe operasyonu geçiren Nagihan Karadere ve oyuncu Bahadır Vatanoğlu da vardı. Ameliyat sonrası prömiyere katılan Karadere, “Ameliyattan çıkıp geldim” sözleriyle konukları şaşırttı.



SAZ ÇALDI, ANKARA HAVALARI SÖYLEDİ, EZAN VE SELA OKUDU!

Doğukan Polat, 75 dakikalık performansında oyunculuğunun yanı sıra müzikal yetenekleriyle de izleyenleri etkiledi. Saz ve tef çalarak Ankara havaları seslendiren başarılı oyuncu, ezan ve sela okuyarak da sahnede dikkat çekici bir performansa imza attı. Oyunda 8-10 farklı karaktere hayat veren Polat, oyunun hazırlık sürecini şöyle anlattı:

“Bir Anadolu çocuğunun hikâyesi… Çok renkli bir karakter. Hem çalıyor, söylüyor hem de oynuyor. Bunun sonucunda da kendini buluyor. Söz dizisinde de bağlama çalıyordum. Bu oyun için biraz daha eğitim aldım. Oyunda ezan da okuyorum, sela da veriyorum. Oyunu okur okumaz ezan makamlarını çalıştım. Sela nasıl verilir, onu araştırdım ve oyun içinde kullanmaya çalıştım. Prova süreci çok zorluydu. Oyun çıktıktan sonra meyvesini almak harika” ifadelerini kullandı.

(Nagihan Karadere)

TİYATRO ER MEYDANI

Dizi oyuncularının tiyatro sahnesine yönelmesini de değerlendiren Polat, tiyatronun oyunculuk açısından önemine dikkat çekerek, “Keşke herkes tiyatro yapsa. Çünkü tiyatro er meydanı. Kamera karşısında hata yaptığınızda tekrar alma şansınız olabiliyor ama tiyatroda böyle bir şansınız yok. Seyircinin takdirini canlı canlı alıyorsunuz” dedi.

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