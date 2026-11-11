Dilara Talay ile boşanan Berdan Mardini ilk kez konuştu!

Berdan Mardini, Nişantaşı'ndaki DG Art Galeri'ye gitti. Şarkıcıya, sanat danışmanı Arzu Gündoğdu eşlik ederek, bilgi verdi. Mardini, "Her gün rutinimde entelektüel eylemler yapıyorum. Dün bale ve opera izledim. Bugün sanat galerisi" diyerek, güldürdü. Bazı ünlü isimlerin tablolara yatırım yapmasına şarkıcı, "Al-sat yapıyor onlar, bende yatırım yapıp fabrika kuruyor ve insanlara ekmek veriyorum. O yüzden bizim paramız yok. Parayı kazanınca tablo alacağım. Ben bir marka oluşturdum. Çok büyük markalara gül yağı satıyorum. Market zincirleri ile anlaşıyoruz" diye konuştu. Gündoğdu, "Berdan Bey'in Ahmet Güneştekin'e özel ilgisi varmış. Ahmet Bey'in yakında sergisi var. Para kazanınca ona güzel eser vereceğiz" dedi.



DİLARA İYİ BİR İNSAN

Yakında Japonya'ya gideceğini belirten Mardini, "Onların kıyafetleri de şalvar gibi, üstleri rahat. Yaşam tarzı köydekiler gibi. Japonlarla ortak yönlerimiz fazla..." cevabıyla güldürdü. Şarkıcı, "Japonya'da gelin gelir mi?" sorusuna, "Dur yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya biz kaderimize aşığız" yanıtını verdi. Dilara Talay'la boşanan Mardini, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam. Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..." açıklamasını yaptı.



MÜZİK KİRAYERİMİ İKİNCİ PLANA ATMADIM

'Yaktım Gemileri' şarkısını çıkaran Mardini, "Market zincirleri ile anlaştık. Berdan Mardini olarak ünlü olmak istemiştim 1997 yıllarında... Televizyonda Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan'ı görüp, 'Bende ünlü olmak istiyorum?' diyordum. Şimdi bir markanın sahibi olarak anılmak istiyorum, inşallah başaracağız. Bu arada şarkıya fırsat buldum. Biraz para kazanayım filmimi de çekmek istiyorum. Komedi olacak. Ülkeme, milletime ve vatanıma faydalı olmak için her şeyi yapıyorum. Müzik kirayerimi ikinci plama atmadım. Sezonluk 300 kadın, yanımızda 60 kişi var çalışan. Bu insanların ekmeğinden olmaması ve yatırımları kaybetmemek adına buraya daha fazla sarıldık. Şarkılara da devam ediyoruz. Konser ve düğünlerde sahne alıyorum. Rusya ve Irak'a konserlere gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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