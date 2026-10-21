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Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi

Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi

Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi

Bodrum'da çekilen 'Daha 17' dizisinde yer alan Dilara Aksüyek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi
Oyuncu, "İstanbul'u özlemişim. 7.5-8 aydır Bodrum'dayım, hiç gelmedim. Tatili Bodrum'da yapmıyordum. Bu yıl hem tatil hem iş oldu. Yazın güzeldi şimdi kendimi spora verdim. Çalışmadığım günler spor yapıyorum" dedi.

Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi
Alışveriş yapan Aksüyek, "Her şeyim yazlık, kışlık bir şeyim yoktu. Kışlık alıp gideceğim. Alışverişi hızlı yaparım. Denemeden bile alırım" diye konuştu.

 Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, hayranlarının ilgi odağı oldu. Aksüyek için sevenleri fotoğraf sırasına girdi. Kimseyi kırmayan oyuncu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgiDilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi

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