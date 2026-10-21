 Dilara Aksüyek'e hayranlarından yoğun ilgi

Bodrum'da çekilen 'Daha 17' dizisinde yer alan Dilara Aksüyek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "İstanbul'u özlemişim. 7.5-8 aydır Bodrum'dayım, hiç gelmedim. Tatili Bodrum'da yapmıyordum. Bu yıl hem tatil hem iş oldu. Yazın güzeldi şimdi kendimi spora verdim. Çalışmadığım günler spor yapıyorum" dedi.



Alışveriş yapan Aksüyek, "Her şeyim yazlık, kışlık bir şeyim yoktu. Kışlık alıp gideceğim. Alışverişi hızlı yaparım. Denemeden bile alırım" diye konuştu.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, hayranlarının ilgi odağı oldu. Aksüyek için sevenleri fotoğraf sırasına girdi. Kimseyi kırmayan oyuncu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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