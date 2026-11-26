Dilara Aksüyek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Kimseyi kırmayan Aksüyek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum'da çekilen 'Daha 17' dizisinde yer alan oyuncu, "Set keyifli geçiyor. Set olmadığı zaman spor yapıyorum. İstanbul'u özlüyorum. Yazın arkadaşlarım Bodrum'a geliyordu anlamıyordum" dedi.

Dizide yeni gelişmelerin olması üzerine Aksüyek, "Arkadaşlarınız spoiler istiyor mu?" sorusuna, "Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ne yazıyorlarsa onu oynuyoruz" yanıtını verdi.

Genç kadronun ağırlıklı olmasına Aksüyek, "Anlaşıyorum hepsi iyi kalpli... Ekibimiz çok iyi..." diye konuştu.

Yaz dizisi olarak başlayıp reytinglerin iyi olmasıyla projenin devam etmesine oyuncu, "Seyircinin yeni yüzler görmeye ihtiyacı vardı. Hepsi yetenekli çocuklar. Gençleri destekleyen iyi izleyici kitlesi var, onlar çok sadıklar. Samimi ve yetenekli insanların buluştuğu güzel bir dizi" ifadelerini kullandı.

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