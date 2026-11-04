Dev iş birliğine imza attılar

Mondrian Bodrum; cesur tasarımı, sanatla iç içe atmosferi, bir wellness vahası ve yeniden yorumlanan sahil deneyimiyle 108 konuk odası, süit ve villaya ev sahipliği yapacak.

Paris Society’nin imzasını taşıyan Mimi Kakushi ve Kyma Beach Club gibi konseptleri de içeren beş ayrı yeme-içme mekânı, Bodrum’a yepyeni lezzet ve gece hayatı deneyimleri kazandıracak.



Mondrian’ın Türkiye’deki ilk adımı niteliğini taşıyan bu imza; Cannes, Bordeaux ve Ibiza’nın yanı sıra markanın Avrupa’da giderek güçlenen varlığını daha da pekiştiriyor.



Lifestyle konaklama sektörünün en hızlı büyüyen şirketi Ennismore, Cactus Group ile birlikte, Türkiye’nin Ege kıyısında hayata geçirilmesi planlanan Mondrian Bodrum projesine ilişkin anlaşmayı duyurdu. Mondrian’ın Türkiye’deki ilk tesisi olacak bu proje, marka açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ederken Ennismore’un Avrupa ve Akdeniz genelindeki varlığını daha da güçlendiriyor. Ege’nin masmavi sularına hâkim eşsiz konumuyla Bodrum, doğal güzellikleri, özgün tasarım anlayışı, seçkin

gastronomi kültürü, sanatsal ve kültürel zenginliği ile canlı gece hayatını bir araya getiren kendine has atmosferi

sayesinde Akdeniz’in en gözde lifestyle destinasyonlarından biri hâline geldi. Uluslararası ziyaretçilerin ve farklı

kültürlerden gelen seçkin bir topluluğun ilgisini çeken Bodrum, köklü lüks konaklama kültürü ve dünya çapındaki kalıcı cazibesiyle öne çıkıyor. Bu özellikleriyle kent, dünyanın önde gelen kültür ve resort destinasyonlarında büyümesini sürdüren Mondrian markasının küresel yolculuğunda doğal bir sonraki adımı temsil ediyor.

Mondrian Bodrum, kendine özgü tasarım anlayışını ve kültürle kurduğu özgün bağı ilk kez Türkiye’ye taşıyarak, mevcut resort’u Ege’nin eşsiz manzarasına hâkim, yalnızca yetişkinlere hizmet veren özel bir kaçış noktasına dönüştürecek. Süitler ve villalar dâhil toplam 108 konaklama biriminden oluşacak tesis, Ennismore’un bünyesindeki yaratıcı tasarım stüdyosu AIME Studios tarafından yeniden tasarlanacak. Tasarım sürecinde Türkiye kıyılarının zengin kültürel mirasından ve doğal güzelliklerinden ilham alınacak. Çarpıcı iç mekân tasarımları, sanatla iç içe geçen alanlar ve özenle kurgulanmış mekânlar,

Mondrian’ın hayal dünyasını anımsatan kendine özgü estetiğini yansıtacak. Böylece konuklara, bulundukları destinasyonla bağ kurmalarını sağlayan benzersiz bir konaklama deneyimi sunulacak.



Ege Denizi kıyısındaki konumuyla öne çıkan tesis, deniz manzaralı geniş bir yüzme havuzu, güneşlenme terasları ve denize doğru uzanan yenilenmiş bir beach club ile misafirlerine keyifli bir sahil deneyimi sunacaktır. Özel iskelesi ve su sporları olanaklarıyla zenginleşen bu deneyim, deniz kenarında huzurlu öğleden sonralardan keyifli sosyal buluşmalara kadar farklı anlara eşlik edecektir. Wellness olanakları da sunduğu deneyimin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Hareket, yenilenme ve dinlenme için yaklaşık 400 metrekarelik alan ayrılacaktır. Bu alanda bakım odaları, geleneksel hamam ve saunanın yer aldığı bir spa merkezinin yanı sıra spor salonu ve özel bir egzersiz stüdyosu bulunacaktır.

Tesis bünyesinde yer alacak beş farklı yeme içme ve gece hayatı mekânı, günün her saatine hitap eden özgün deneyimler sunacaktır. Pirajean Lees tarafından tasarlanan Paris Society imzalı Mimi Kakushi, iki kata yayılan yapısıyla Japon mutfağını kendine özgü bir yorumla sunacaktır. Mekânda özel bir sushi tezgâhı ve alt katta ödüllü bir kokteyl barı bulunacaktır. Kyma Beach Club, deniz kıyısındaki ayrıcalıklı konumunda Yunan mutfağından esinlenen lezzetleri misafirlerle buluşturacaktır. Gece geç saatlerde içki keyfi için daha samimi bir ortam sunan SIPS ise seçkin bir kokteyl adresi olacaktır. House of Ruins, gün boyu hizmet veren restoranı, lounge alanı ve kokteyl barıyla resort’un sosyal yaşamının merkezini oluşturacaktır. Özel yemek

organizasyonlarına, sanat etkinliklerine, davetlere ve kültürel programlara ayrılan alanlarıyla da farklı buluşmalara ev sahipliği yapacaktır. Bu seçkin mekânlar topluluğunu tamamlayan Aloha Bakery, Paris Society Consulting tarafından yeniden ele alınarak mevcut Fransız fırını konseptine yeni bir yorum kazandıracaktır.



Ennismore’un IMEAT ve APAC bölgelerinden sorumlu Group Chief Growth Officer ve Chief Operating Officer Louis Abi Abboud şu açıklamada bulundu: “Mondrian Bodrum anlaşmasının imzalanması, markanın uluslararası büyüme yolculuğunda önemli ve heyecan verici bir dönüm noktasıdır. Bu adım, Avrupa ve Akdeniz’deki varlığımızı güçlendirirken Mondrian’ı ilk kez Türkiye’ye taşıyor. Bodrum, yaratıcı yönü güçlü, kültürel keşfe açık ve uluslararası bir kitleyi kendine çeken, bölgenin en dikkat çekici lifestyle destinasyonlarından biri hâline geldi. Bu özellikleriyle marka için son derece doğal bir tercih oluşturuyor. Ege’nin eşsiz manzarası, cesur tasarım anlayışı ve iddialı restoran, bar ve sosyal alan seçkisiyle Mondrian Bodrum, bu

dinamik pazara kendine özgü yeni bir konaklama deneyimi kazandıracak.”

Cactus Group Yönetim Kurulu Başkanı Nurçe Erben şu açıklamada bulundu: “Aile şirketimizin üçüncü kuşak temsilcisi olarak, köklü aile mirasımızı geleceğe taşımaktan ve portföyümüzü yeni projelerle zenginleştirmekten gurur duyuyorum. Mondrian Bodrum ile Mondrian, Mimi Kakushi ve Kyma markalarını bir araya getirerek konaklama, gastronomi, kültür ve sosyal kulüp kültürünü gün boyunca bir araya getiren bir lifestyle destinasyonu yaratıyoruz. Antik kentlerin yerel mimarisinden ve doğal çevresinden ilham alan Ruins Bodrum adlı sosyal kulüp ile temellerini attığımız bu yaklaşımı Mondrian Bodrum ile bir global seviyeye taşıyoruz. Yerel ve uluslararası misafirlerimizle güçlü bağlar kuran, kendine özgü sanatsal ve gastronomik deneyimler sunma

hedefimizi bu projeyle ileriye taşıyoruz.”

Servotel’in liderliğinde hayata geçirilen Mondrian Bodrum, Cactus Group’u Ennismore ile Mimi Kakushi ve Kyma markalarının arkasındaki iş ortaklarıyla bir araya getiriyor. Servotel için yeni bir ilki temsil eden proje, ülkenin ilk Mondrian otelini ve ilk Mimi Kakushi restoranını Bodrum’a kazandırarak kentin lüks lifestyle seçeneklerine yeni bir soluk getiriyor.



Servotel’de Partner ve Chief Business Strategy Officer, Robin Kestek şu açıklamada bulundu: “Servotel’in köklü konaklama sektörü geçmişinden aldığımız güçle, bu vizyonu hayata geçirmek üzere Cactus Group ile Ennismore’u bir araya getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Mondrian Bodrum, destinasyonun lüks lifestyle seçeneklerine heyecan verici yeni bir boyut kazandırıyor. Özenle kurgulanmış bu özel ortamda wellbeing, eğlence ve sanat bir araya geliyor; konuklar ve yerel topluluk, gündüzden akşam saatlerine uzanan Bodrum’a özgü sosyal yaşamın bir parçası olmaya davet ediliyor.”

Mondrian Bodrum, markanın Avrupa ve Akdeniz’deki varlığını daha da güçlendirerek Cannes, Bordeaux ve Ibiza gibi önemli destinasyonları içeren portföye katılacak. Projenin imzalanması, Mondrian’ın küresel büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Singapur, Seul ve Hong Kong’dan Los Angeles, Miami, Mexico City, Doha ve Gold Coast’a uzanan geniş bir coğrafyada, dünyanın önde gelen kültürel merkezlerinde faaliyet gösteren Mondrian, sanata, tasarıma ve kültüre özgün yaklaşımını dünya genelindeki yeni destinasyonlara taşımayı sürdürüyor.

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