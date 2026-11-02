 Derya Bedavacı'nın kızıyla düet isteği

Derya Bedavacı, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de konser verdi.

Sahne tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, fenomen şarkılarını söyledi.



Yoğun iş temposu ve aile hayatıyla ilgili Bedavacı, "Eşimle beraber çalışıyoruz. Kızım üniversite de okuyor. Kızım Londra'da müzik okuyor. Çok hayali var. Hayal kurmasına engel olmuyoruz bizde... Arabesk değil ama duygulu müzik... Keşke düeti kabul etse, sır küpü... Eşim bana yardımcı oluyor. Evde yemek yapar" dedi.



Şarkıcı, "Bugün ki halinizle sahneye çıktığınız andaki size ne derdiniz?" sorusuna, "Kendime, 'Böyle kal zaman iyi gelecek' derdim. Böyle de kaldım zaten. Zaman iyi geldi" yanıtını verdi. Şarkıcı, İzmir Marşı’yla Türk ve Kıbrıs bayraklarını salladı.

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