Galatasaray forması giyen milli futbolcu Deniz Gül, sevgilisiyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Spor tarzıyla dikkat çeken çift, alışveriş yaptı.

Neşeli olan ikili, alışveriş turundan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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