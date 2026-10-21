 Çocuğunuza sınır koyarken aranızdaki ilişkiyi zedelemeyin

Öfke, suçluluk duygusu, sınır koyma güçlüğü ve “Yeterince iyi bir ebeveyn miyim?” sorusu… Moodist’ten anne babaların hem kendilerini hem de çocuklarını daha iyi anlamalarına destek olacak Ebeveyn Gelişim Atölyesi.

Çocuk yetiştirmek, yalnızca çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak değil, kendi duygularını tanımayı, zor anlarda sakin kalabilmeyi ve çocukla kurulan ilişkiyi koruyarak sınır koyabilmeyi de gerektiriyor. Peki, ebeveynler öfkelendiklerinde kendilerini nasıl düzenleyebilir, çocuklarının duygularını anlamaya çalışırken kendi ihtiyaçlarını nasıl göz ardı etmez ve sınır koyarken aralarındaki bağı nasıl koruyabilir?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikolog Ayşe Topak tarafından yürütülen Ebeveyn Gelişim Atölyesi, anne babaların kendi ebeveynlik deneyimlerini yeniden değerlendirmelerini, çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını ve günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler geliştirmelerini amaçlayan dört haftalık bir atölye çalışması olarak 3 -10-17 ve 24 Kasım’da gerçekleştiriliyor.

İyi ebeveyn olmak, hiç zorlanmamak anlamına gelmez

Ebeveynlik sürecinde yaşanan öfke, yetersizlik hissi, kararsızlık ve sınır koyma güçlüğü, anne babaların kendilerine yönelik sorgulamalarını da beraberinde getirebiliyor. “Yeterince iyi miyim?”, “Neden bu kadar öfkelendim?” ya da “Çocuğuma sınır koyarken ilişkimizi nasıl koruyabilirim?” gibi sorular, ebeveynlerin kendi duygu ve davranışlarını anlamaları açısından önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Ebeveyn Gelişim Atölyesi, ebeveynlerin kendilerini yargılamadan deneyimlerine bakmalarını, çocuklarıyla ilişkilerinde karşılaştıkları güçlükleri fark etmelerini ve kendilerine uygun başa çıkma yolları geliştirmelerini desteklemeyi hedefliyor. Çalışmada amaç, kusursuz ebeveynlik anlayışını benimsetmek değil; ebeveynlerin kendi güçlü yanlarını, ihtiyaçlarını ve geliştirebilecekleri alanları fark ederek çocuklarıyla daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına katkı sağlamak.



Ebeveynin kendi çocukluğu bugünkü ilişkisini nasıl etkiliyor?

Atölyede ele alınacak başlıklardan biri de ebeveynlerin kendi çocukluk deneyimleri ve ailelerinden getirdikleri ilişki kalıpları olacak. Geçmişte öğrenilen tutumların, duygusal tepkilerin ve aile içindeki iletişim biçimlerinin bugünkü ebeveynlik deneyimine nasıl yansıyabileceği üzerinde durulacak. Çocuğun mizacıyla ebeveynin mizacı arasındaki farklılıkları anlamak, duyguları tanımak ve öfke yükseldiğinde kendini düzenleyebilmek de çalışmanın temel konuları arasında yer alıyor. Böylece ebeveynlerin yalnızca çocuklarının davranışlarına odaklanmak yerine, zorlandıkları anlarda kendi duygu ve ihtiyaçlarını da fark etmeleri amaçlanıyor.



Sınır koymak ile çocuğun duygularını kabul etmek bir arada mümkün mü?

Çocuklarla ilişkide sınır koymak, ebeveynlerin en çok zorlanabildiği konulardan biri. Çocuğun öfkesini, üzüntüsünü veya hayal kırıklığını kabul etmekle uygun olmayan davranışlara sınır koymak arasındaki denge, ebeveyn-çocuk ilişkisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Atölyede etkin dinleme, empati, duyguları ifade etme ve net, tutarlı sınırlar oluşturma konuları uygulamalarla ele alınacak. Ebeveynlerin çocuklarının duygularını anlamaya çalışırken davranışlara yönelik sınırlarını koruyabilmeleri ve zor anlarda ilişkiyi güçlendirecek iletişim yollarını keşfetmeleri hedefleniyor.

Moodist Ebeveyn Gelişim Atölyesi, her hafta farklı bir temaya odaklanan dört oturumdan oluşuyor:

1. Hafta - İhtiyaçlarımı ve kaynaklarımı fark ediyorum 2. Hafta - Geçmişimin, mizacımın ve duygularımın farkına varıyorum

3. Hafta - Zorlandığımda kendimi düzenliyor ve sınır koyuyorum. 4. Hafta - İlişkiyi ve sınırı birlikte koruyorum Paylaşım, küçük grup çalışmaları, uygulamalar ve farkındalık egzersizleriyle desteklenecek programda ebeveynlerin öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarabilecekleri yollar üzerinde durulacak.Ebeveyn Gelişim Atölyesi, çocuklarıyla ilişkilerine daha yakından bakmak, kendi duygusal tepkilerini anlamak ve farklı ebeveynlik yaklaşımlarını keşfetmek isteyen anne babaları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

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