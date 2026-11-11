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Civan Öztürk’ten Absürt Komedi

TRT 1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nda Muhabir Hakan'ı canlandıran Civan Öztürk yine bir ilke imza attı. Türkiye’nin ilk absürt komedi ve fantastik instagram dizisi özelliğini taşıyan seriler çekiyor. “Tebelleş Hala ve Cin” adlı dizi sosyal medyada ( instagram ve YouTube Shorts üzerinden) yayınlanıyor.

Civan Öztürk’ten Absürt Komedi

 

Civan Öztürk’ten Absürt Komedi Seride, "Tebelleş Hala" karakteri ile bir cin (Zıkkımcin Sel Bey) ve farklı burçlar/karakterler arasındaki komik, absürt ve çekişmeli durumlar işleniyor. Her bölümde farklı burçlar veya Kürt damat, Azerbaycanlı gelin gibi karakterler hikayeye dahil oluyor. Tebelleş Hala ile cin bu karakterlerle baş etmeye çalışıyor.

Civan Öztürk’ten Absürt Komedi

Bu kez insanlar cinlerden değil, cinler insanlardan kaçıyor!

Dijital dünyanın alışılmışın dışındaki yapımlarından “Tebelleş Hala ve Cin”, mizahı, bitmek bilmeyen entrikaları ve birbirinden renkli karakterleriyle izleyicilere eğlenceli bir komedi sunuyor.

Civan Öztürk’ün imzasını taşıyan instagram dizisi, bir cine hayatı dar eden Tebelleş Hala'nın maceralarını konu alıyor. Ancak işler hiç de göründüğü kadar basit değil! Burç savaşları, büyüler, eski aşklar, sürpriz kaynanalar ve akıl almaz aile hesaplaşmaları derken olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. Kısa bölümlerden oluşan yapım, birbirine bağlanan hikâyeleri ve beklenmedik ters köşeleriyle klasik sosyal medya skeçlerinden ayrılarak kendine özgü bir dizi dünyası kuruyor.

 Civan Öztürk’ten Absürt Komedi

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