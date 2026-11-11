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Çiğköfte zinciri 250 şubeye ulaştı

Çiğköfte zinciri 250 şubeye ulaştı

Çiğköfte zinciri 250 şubeye ulaştı

Geleneksel Adıyaman Çiğköfte lezzetini Türkiye geneline yaymaya devam eden Ramazan Altuğ, son iki ayda açtığı 21 yeni şube ile sektörde önemli bir başarıya imza attı.

Çiğköfte zinciri 250 şubeye ulaştı
Ramazan Altuğ, Adıyaman çiğköftesini dünya çapında bir marka haline getirme hedefi doğrultusunda büyümesini sürdürüyor. Yurt içinde son iki ayda açtığı 21 yeni franchise şubesiyle toplam şube sayısını 40 ilde 250'ye ulaştırdı.

 Çiğköfte zinciri 250 şubeye ulaştı

Her gün 30 bin müşteriye ulaştıklarını belirten Adıyaman Çiğköfte Kurucusu Ramazan Altuğ, “Yeni açılan şubelerimizle günlük üretim kapasitemizi artırıyoruz. Her yeni şubemizle çok sayıda gence istihdam olanağı sağlıyoruz.” dedi. Altuğ, açıklamasında Adıyaman çiğköftesini bir kültür mirası olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Özellikle gençler markamıza büyük ilgi gösteriyor ve ürünlerimizi beğeniyor. Kampanyalarımız ve ikramlarımızla her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerin bulunduğu her yerde; okullarda, sahalarda, eğlence mekânlarında ve sosyal medyada ürünlerimizle yer alacağız. Açılan her yeni şubeyle kendimizi daha güçlü ve genç hissediyoruz.”

 

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