 Ceren Benderlioğlu: Yaşlanmak korkum yok

Ceren Benderlioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Aracını AVM'ye veren oyuncu, modacı Cihan Nacar'ın davetine katıldı. Nacar, "Yaz koleksiyonu var. Defile planım var. Ceren'i ikna edip, yürütebiliriz umarım" dedi. Oyuncu, "Diyetisyenim güzel zayıflatırsa olur. 1.5 aydır kamp yiyorum. Şimdilik verdim görünüyorum" diye konuştu.



Geçtiğimiz haftalarda 43'üncü yaşına giren Benderlioğlu, "Kendimi geliştirmek ve daha iyisini nasıl yapabilirim. Yaşlanmak korkum yok. Bir an önce 50'lilere gitmek için hevesliyim" şeklinde konuştu. Oyuncu, "Eşiniz Emir Bey'le aynı proje olur mu?" sorusuna, "Şu an öyle bir şey yok. Teklif gelirse neden olmasın?" yanıtını verdi. Dizide eşinin tutumlu birini oynamasına Benderlioğlu, "Evde ben tutumluyum o savruk. O daha rahat" ifadelerini kullandı.

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