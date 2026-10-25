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Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi

Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi

Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Manifest üyesi Lidya Pınar'ın sevgilisi Kaan Miraç Sezen, Centilmen dizisinde kamera karşısına geçtiği İlsu Demirci ile Nişantaşı'ndaydı.

Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi
İkili, telefonda bir şey izlerken görüntülendi.

Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi
Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci, kahve içip sohbet etti.

Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi

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