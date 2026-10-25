Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Manifest üyesi Lidya Pınar'ın sevgilisi Kaan Miraç Sezen, Centilmen dizisinde kamera karşısına geçtiği İlsu Demirci ile Nişantaşı'ndaydı.



İkili, telefonda bir şey izlerken görüntülendi.



Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci, kahve içip sohbet etti.

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